In der südfranzösischen Stadt Nîmes hat ein Autofahrer in der vergangenen Nacht versucht, sein Fahrzeug in eine Menschenmenge zu steuern.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden zwei Menschen leicht verletzt. Das Auto wurde von einer Sicherheitsbarriere aufgehalten, die wegen eines für heute geplanten Stadtfestes aufgebaut worden war. Augenzeugenberichten zufolge standen hinter der Absperrung etwa 50 Menschen auf dem Bürgersteig vor einer Bar. Der Fahrer habe versucht zu fliehen, sei aber festgenommen worden. Unklar ist, ob es einen terroristischen Hintergrund gibt.