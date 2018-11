Der japanische Autohersteller Nissan will nach der Festnahme seines Vorstandsvorsitzenden Ghosn am Donnerstag über eine Trennung von dem Manager entscheiden.

Das kündigte die Nissan-Geschäftsführung an. Ghosn wird Veruntreuung vorgeworfen, außerdem weiteres "Fehlverhalten", zum Beispiel die Privatnutzung von Firmenkapital. Der Manager ist auch Chef des französischen Autobauers Renault und führt die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz an. Frankreichs Präsident Macron betonte, der Staat werde als Aktionär über die Stabilität der Allianz wachen. Der französische Staat hält rund 15 Prozent an Renault.