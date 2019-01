Gegen den japanischen Autobauer Nissan wird wegen der Bezahlung seiner Führungskräfte nun auch in den USA ermittelt.

Das teilte ein Unternehmenssprecher mit, weitere Einzelheiten nannte er nicht. Nissan arbeite voll mit der US-Börsenaufsicht zusammen. Offenbar habe Nissan in den USA ähnliche Probleme wie in Japan, hieß es in informierten Kreisen. Die Staatsanwaltschaft in Tokio hatte den langjährigen Nissan-Chef Ghosn angeklagt, weil er jahrelang ein zu niedriges Einkommen angegeben hatte. Seit Mitte November sitzt er in Untersuchungshaft, weil ihm finanzielles Fehlverhalten und Untreue beim japanischen Renault-Partner Nissan vorgeworfen wird.