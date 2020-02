In der Debatte um erhöhte Nitrat-Werte im Grundwasser wollen mehrere Bundesländer ihre Messstellen überprüfen und erweitern.

Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den zuständigen Landesministerien ergab, arbeiten Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz an entsprechenden Maßnahmen. Ausgangspunkt dafür sind Proteste von Landwirten gegen eine strengere Düngemittelverordnung. Die Bundesregierung will die Verordnung aufgrund zu hoher Nitrat-Messwerte verschärfen. Einige Landwirte zweifeln jedoch die gemessenen Werte an.



Die EU-Kommission hatte den Grundwasserschutz in Deutschland mehrfach als unzureichend kritisiert. Sie droht mit hohen Strafzahlungen, wenn die Nitrat-Werte nicht sinken.