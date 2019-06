Der Deutsche Bauernverband hat die schärferen Dünge-Regeln zum Schutz des Grundwassers kritisiert.

Der Kompromiss der Bundesregierung stelle viele Betriebe vor nicht lösbare Aufgaben und setze Existenzen aufs Spiel, warnte Verbands-Präsident Rukwied. Landwirtschaftsministerin Klöckner und Umweltministerin Schulze hatten sich nach langem Ringen in dieser Woche auf eine gemeinsame Linie verständigt, die nun der EU-Kommission vorgelegt wird. Unter anderem soll in Gebieten, in denen das Grundwasser besonders durch Nitrat belastet ist, 20 Prozent weniger gedüngt werden.



Die schärferen Regeln sind notwendig, um EU-Vorgaben einzuhalten und hohe Strafzahlungen für Deutschland zu vermeiden.