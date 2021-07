Der zuständige EU-Kommissar hat Deutschland wegen seines Umgangs mit zu hohen Nitratwerten im Grundwasser mit einem Zwangsgeld gedroht.

Das geht aus nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa aus einem Brief hervor, den der europäische Umweltkommissar Sinkevicius an Umweltministerin Schulze und Agrarministerin Klöckner adressiert hat. In dem Schreiben bemängelt der Kommissar, dass Deutschland bislang nicht korrekt ausweise, welche Gebiete von zu hoher Nitrat- und Nährstoffkonzentration betroffen sind. Wenn keine Überprüfung erfolge, wolle er der Kommission vorschlagen, den Fall vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen und ein entsprechendes Zwangsgeld in die Wege zu leiten. Beide Ministerien erklärten, die Warnungen sehr ernst zu nehmen. Für die korrekte Ausweisung seien jedoch die Länder zuständig.



Deutschland hatte vor gut einem Jahr nach einer Rüge des Europäischen Gerichtshofs eine neue Düngeverordnung erlassen. Laut einem gestern veröffentlichten Gutachten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft verursacht Überdüngung Umweltschäden in Höhe von drei Milliarden Euro pro Jahr.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.