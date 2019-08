Das Fußball-Derby zwischen Nizza und Marseille in der französischen Ligue 1 ist am Abend für rund zehn Minuten unterbrochen worden.

Anhänger von Nizza hatten homophobe Spruchbänder ausgerollt, die sich einem Bericht der Nachrichtenagentur AP zufolge gegen den neuen Besitzer von OGC Nizza und zusätzliche eingezäunte Bereiche auf den Tribünen richteten. Diese sorgten für "schwulere Stadien", hieß es demnach auf einem Banner.



Daraufhin schickte der Schiedsrichter die Spieler in die Kabine und drohte damit, die Partie abzubrechen. Frankreichs Staatssekretärin für Gleichstellung lobte diese Entscheidung. Nach der zehnminütigen Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Marseille gewann 2:1 gegen Nizza.



Zwischen den Fanlagern der beiden Clubs herrscht seit Jahren große Rivalität. Das Spiel war ursprünglich schon am Wochenende geplant, wurde dann aber verlegt, weil die französische Polizei durch den gleichzeitig stattfindenden G7-Gipfel in Biarritz ausgelastet war.