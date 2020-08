Am frühen Nachmittag startet die Tour de France - mit angepassten Ausschluss-Regelungen für die Rennradteams in der Corona-Pandemie.

Wie Tourchef Prudhomme mitteilte, werden Mannschaften nun doch bei zwei Coronainfektionen innerhalb von sieben Tagen im gesamten Team - inklusive Betreuungsstab - vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Entscheidung sei aufgrund der stark steigenden Fallzahlen in Frankreich von einem Krisenstab der Regierung getroffen worden.



Erst am Freitag hatte der Weltverbandes UCI die Regelung gelockert. Demnach wären nur die Positivfälle unter den jeweils acht Fahrern für einen Teamausschluss berücksichtigt worden. Das nun ebenfalls im Fokus stehende Team-Umfeld umfasst aber rund 20 weitere Personen wie Physiotherapeuten, Busfahrer oder Sportdirektoren.



Am Donnerstag hatte die belgische Lotto-Soudal-Mannschaft zwei Coronafälle im Betreuerstab gemeldet und diese, sowie ihre direkten Kontaktpersonen, ausgetauscht. Während der Tour sollen die Mannschaften abseits der einzelnen Rennen unter sich bleiben.



Die erste Etappe der Tour startet heute in Nizza um 14.15 Uhr. Das Radrennen soll in den nächsten drei Wochen unter strikten Corona-Maßnahmen stattfinden. Im Start- und Zielbereich sind nur einige Dutzend statt der zunächst erlaubten 5.000 Zuschauer zugelassen.