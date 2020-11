In Frankreich hat die Polizei drei Männer freigelassen, die im Zusammenhang mit den mutmaßlich islamistisch motivierten Morden in einer Kirche in Nizza festgenommen worden waren.

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise. Demnach befindet sich noch ein 29-jähriger Tunesier in Polizeigewahrsam. Er soll zusammen mit dem 21-jährigen mutmaßlichen Täter, ebenfalls tunesischer Herkunft, in die EU eingereist sein. Dieser war bei dem Terroranschlag von Sicherheitskräften angeschossen worden. Er wird im Krankenhaus behandelt und konnte noch nicht vernommen werden. Außerdem wurden zwei weitere Männer festgenommen. Bei dem Anschlag waren drei Menschen getötet und mehrere verletzt worden.

Freilassung auch nach Angriff auf orthodoxen Priester in Lyon

Nach dem Angriff auf einen orthodoxen Priester in Lyon wurde ebenfalls ein Festgenommener wieder auf freien Fuß gesetzt. Es gebe keine Beweise für eine Beteiligung des Mannes, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der aus Griechenland stammende Priester war am Samstagnachmittag durch Schüsse schwer verletzt worden.

