Nach dem tödlichen Messerangriff in Nizza hat die Polizei eine weitere Person festgenommen.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich um einen 17-Jährigen, der verdächtigt wird, mit dem Täter schriftlich in Kontakt gewesen zu sein. Die Person sei im Norden von Paris aufgegriffen worden.



Bei dem als islamistischer Terroranschlag eingestuften Angriff hatte ein 21-jähriger Tunesier am Donnerstag in einer Kirche in Nizza den Küster und zwei Frauen tödlich verletzt. Sicherheitskräfte schossen auf den Attentäter, er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

