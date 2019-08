Der britische Energieminister Kwasi Kwarteng bestreitet, dass es bei einem sogenannten harten Brexit zu Engpässen in der Versorgung kommen könnte.

Er sagte in London, die britische Regierung sei bestens vorbereitet, um die EU am 31. Oktober zu verlassen. Auf angebliche No-Deal-Brexit-Dokumente der britischen Regierung angesprochen, sagte der Minister, es gebe zur Zeit eine Menge Angstmacherei.



Die "Sunday Times" hatte von solchen Dokumenten berichtet. Demnach rechnet die Regierung in London bei einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU mit Engpässen bei Lebensmitteln, Benzin und Medikamenten. Zudem drohten eine Blockade an den Häfen und eine harte Grenze zu Irland. Lastwagen müssten wegen der Zollkontrollen mit Verzögerungen von bis zu zweieinhalb Tagen rechnen. An den Häfen dürften die Störungen bis zu drei Monate dauern, bis sich der Zustand etwas verbessere. Der britische Premierminister Johnson hat angekündigt, den Brexit spätestens am 31. Oktober zu vollziehen - notfalls ohne Abkommen mit der EU.