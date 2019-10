Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed versteht den Friedensnobelpreis als Anerkennung für seine Bemühungen um "Einheit, Zusammenarbeit und Zusammenleben". In einer Stellungnahme lud er alle Äthiopier und Freunde des Landes ein, den begonnenen Weg fortzusetzen.

Das norwegische Nobelkomitee hatte am Vormittag bekanntgegeben, dass Abiy Ahmed den Friedensnobelpreis in diesem Jahr bekommt. Sein Büro erklärte daraufhin: "Wir sind stolz als Nation."



Abiy Ahmed wird nach Angaben aus Oslo für seinen Einsatz für den Frieden ausgezeichnet - insbesondere im Grenzkonflikt mit dem Nachbarland Eritrea. Außerdem würdigt die Jury sein Engagement für Demokratie und Frauenrechte in Äthiopien.

Gratulation aus aller Welt

Bundesaußenminister Maas nannte Abiy Ahmed eine "wirklich herausragende Führungspersönlichkeit Afrikas". Sein Mut und seine Weitsicht seien Beispiel und Vorbild weit über den Kontinent hinaus.



UNO-Generalsekretär Guterres erklärte, Abiy Ahmeds Weitsicht habe bei der historischem Annäherung zwischen Äthiopien und Eritrea geholfen. Seine Führungskraft sei ein wunderbares Vorbild für andere - in Afrika und darüber hinaus.



EU-Parlamentspräsident Sassoli twitterte, die von Abiy angestoßenen Reformen machten vielen Bürgern Hoffnung auf ein besseres Leben. Bundespräsident Steinmeier teilte mit, Abiy habe durch sein mutiges und tatkräftiges Engagement gezeigt, dass alte und tiefe Gräben zwischen Menschen und Völkern doch überwunden werden könnten.



Der somalische Staatschef Mohamed nannte Abiy einen würdigen Preisträger. Unter Abiy hatten auch Äthiopien und Somalia eine regionale Kooperation vereinbart.

Mahnung von Amnesty

Amnesty International mahnte Abiy, den Reformprozess fortzsetzen. "Die Arbeit ist noch lange nicht abgeschlossen", sagte Generalsekretär Naido. Es gebe weiterhin Menschenrechtsverstöße, die bisherige Erfolge gefährden könnten.