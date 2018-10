Der US-Amerikaner James Patrick Allison und der Japaner Tasuku Honjo haben erforscht, wie das Immunsystem gegen Krebs scharf gestellt werden kann. Für diese wegweisende Forschung erhalten sie gemeinsam den Nobelpreis für Medizin.

Die beiden Krebsforscher entwickelten in getrennten Forschungsprojekten Immuntherapien, um Tumore zu bekämpfen. Sie haben entdeckt, dass bestimmte Eiweiße wie eine Bremse auf das Immunsystem wirken. Dadurch wird es davon abgehalten, Krebszellen zu bekämpfen. Die von den beiden frisch gekürten Nobelpreisträgern erarbeiteten Therapien beruhen nun darauf, die Bremsen zu lösen, so dass die Immunzellen die Tumore attackieren.

James P. Allison befasste sich seit den 1990er Jahren vor allem mit dem Protein CTLA-4. Daraus entwickelte er das Konzept zu einem neuen Ansatz zur Behandlung von Patienten weiter, unter anderem bei Schwarzem Hautkrebs. Tasuku Honjo entdeckte 1992 das Eiweiß PD-1, das den Wirkmechanismus des Immunsystems auf anderem Weg ausbremst. 2012 demonstrierte eine Schlüsselstudie, dass die Blockade von PD-1 sich als effizient bei der Therapie unterschiedlicher Krebsformen erwies.

Krebsbehandlung revolutioniert

Neue klinische Studien weisen inzwischen darauf hin, dass eine Kombinationstherapie, die sowohl das Protein CTLA-4 als auch PD-1 betrifft, in bestimmten Fällen vorteilhaft sein könnte.

Diese Form der Immuntherapie habe die Krebsbehandlung revolutioniert und die Ansichten, wie Krebs unter Kontrolle zu bringen ist, fundamental verändert, so die Nobel-Jury.

James P. Allison wurde 1948 in Alice im US-Bundesstaat Texas geboren. Nach Forschungsstationen unter anderem in Berkeley und New York, arbeitet er seit 2012 als Professor am University of Texas MD Anderson Cancer Center, einer der größten Krebskliniken den USA. Als er zehn Jahre alt war, starb seine Mutter an Krebs. Auch Allison selbst litt bereits unter Tumoren. Vor einigen Jahren wurde ihm ein Melanom an der Nase entfernt. Außerdem erkrankte er an Blasen- und Prostatakrebs. Bislang habe er nicht die Immuntherapie in Anspruch genommen. Sollten die bösartigen Geschwulste zurück kommen, würde er aber auf die Immuntherapie setzen.

Der zweite Preisträger Tasuku Honjo wurde 1942 im japanischen Kyoto geboren. Er forschte an verschiedenen Einrichtungen in den USA, bevor er nach Japan zurückkehrte und an den Universitäten von Tokio und Osaka arbeitete. Seit 1984 ist er Professor an der Universität Kyoto.

Der Nobelpreis gilt international als eine der wichtigsten wissenschaftlichen Auszeichnungen. Die Auszeichnung ist in diesem Jahr mit umgerechnet knapp 900.000 Euro dotiert. Im vergangenen Jahr hatten die drei US-Wissenschaftler Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young den Preis für Untersuchungen zur inneren Uhr des Menschen und anderer Lebewesen erhalten. Als bislang letzter Deutscher bekam Thomas Südhof im Jahr 2013 den Medizinnobelpreis.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.