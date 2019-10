Der Nobelpreis für Physiologie und Medizin geht in diesem Jahr an zwei US-Forscher und einen Briten für Entdeckungen in der Zellforschung.

Wie in Stockholm bekanntgegeben wurde, werden William Kaelin, Peter Ratcliffe und Gregg Semenza ausgezeichnet. Ihre Arbeiten befassen sich unter anderem mit der Art und Weise, wie Zellen den Sauerstoffgehalt messen und sich daran anpassen können. Diese Forschung habe den Weg für vielversprechende neue Strategien bereitet, um Blutarmut, Krebs, Infarkte und andere Krankheiten zu bekämpfen, hieß es zur Begründung.