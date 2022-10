Die Nobelmedaille mit dem Konterfei des Preisstifters (Kay Nietfeld/dpa)

Die Entscheidung trifft die Nobelversammlung des Karolinska-Instituts, einer angesehenen medizinischen Universität in der Nähe der schwedischen Hauptstadt. Traditionell ist dies der Auftakt zu der alljährlichen Bekanntgabe der Nobelpreise.

Am Dienstag und Mittwoch folgen die Preise für Physik und Chemie und am Donnerstag der Literatur-Nobelpreis. Am Freitag wird dann verkündet, wer den Friedensnobelpreis erhält. Zum Abschluss wird am kommenden Montag der Preis für Wirtschaftswissenschaften vergeben, der jedoch nicht auf das Testament des Stifters Alfred Nobel zurückgeht.

Alle Auszeichnungen sind jeweils mit zehn Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie dotiert. Umgerechnet sind das knapp 920.000 Euro. Überreicht werden die Preise an Nobels Todestag am 10. Dezember, der Friedensnobelpreis in Oslo, alle anderen in Stockholm.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.