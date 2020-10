Der sogenannte Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die US-Ökonomen Paul R. Milgrom und Robert B. Wilson.

Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt. Sie werden für die Verbesserung der Auktionstheorie und für die Erfindung von neuen Auktionsformaten geehrt. Von den Forschungen der beiden Ökonomen hätten weltweit Verkäufer ebenso profitiert wie Käufer und Steuerzahler, erklärte die Jury. Diese kämen der Gesellschaft zugute. Denn Auktionen beeinflussten das tägliche Leben. Neue Auktionsformate wurden unter anderem für Fangquoten, Landeplätze für Flugzeuge und Emissionszertifikate verwendet. Milgrom und Wilson forschen an der Universität Stanford.



Der tradionellen Nobelpreise werden in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden vergeben. Ein weiterer Preis, der nicht zu den von Alfred Nobel gestifteten Preis zählt, ist der "Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften". Der sogenannte "Wirtschaftsnobelpreis" wurde erst 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet.

