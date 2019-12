Heute wird der Literaturnobelpreis überreicht - Olga Tokarczuk bekommt ihn, aber auch Peter Handke. Die Kritik an der Auszeichnung für Handke reißt nicht ab.

Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) nannte die Entscheidung "skandalös" und bezeichnet Handke als "Leugner schwerster Kriegsverbrechen Serbiens". Insofern sei die Verleihung des Preises an ihn "eine Verhöhnung der Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit".

"Handke hat sich nie um Ausgleich bemüht"

Dass der Preis auch noch am heutigen Tag der Menschenrechte überreicht werde, sei ein weiterer Schlag ins Gesicht der Opfer. Handke habe in seinen Jugoslawien-Texten stets Partei für Serbien ergriffen und sich "nie um Ausgleich" bemüht.



Der Ableger der IGFM in Kroatien und Bosnien-Herzegowina zeigte sich ebenfalls kritisch. Von dort heißt es, Handke habe schwerste Verbrechen bagatellisiert und geleugnet.



Für heute Abend ist in Stockholm eine Protestkundgebung geplant. Eine der Initiatorinnen, Teufika Sabanovic, sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von einer "unmöglichen Situation". Handke betreibe Geschichtsrevisionismus, obwohl der Völkermord von Srebrenica ein ausgiebig belegter Fakt sei, über den man sich international einig sei.



Handke selbst hatte in seiner Nobelvorlesung das Thema Jugoslawien vermieden und vorher gereizt auf Fragen von Journalisten reagiert.

"Friede schwer vorstellbar"

Der Journalist René Aguigah leitet im Deutschlandfunk Kultur das Ressort "Literatur, Philosophie und Religion". Er kommentiert zum heutigen Tag, Handke sei eben "kein Autor von Märchen, wie manche seiner klügsten Verteidiger meinen, sondern von politisierenden literarischen Reportagen".



Die Konsequenz: "Für heute in Stockholm, im Streit mit Peter Handke, scheint Friede schwer vorstellbar. Sicher nicht mit den protestierenden 'Müttern von Srebrenica'. Und nicht mit jenen Teilen der Öffentlichkeit, die der Ansicht sind, dass auch 'Literatur' genannte Texte und deren Autoren eine Verantwortung in dieser Welt haben."