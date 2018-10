In Stockholm wird heute bekanntgegeben, wer den Nobelpreis für Physik erhält.

Im vergangenen Jahr waren drei Forscher für den Nachweis von Gravitationswellen im All ausgezeichnet worden. - Gestern war mitgeteilt worden, dass der US-Amerikaner Allison und der Japaner Honjo für die Entwicklung spezieller Krebstherapien in diesem Jahr den Medizinnobelpreis erhalten.



Die Preise sind jeweils mit umgerechnet 870.000 Euro dotiert und werden am 10. Dezember überreicht.