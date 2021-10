Mit der Bekanntgabe des Medizin-Nobelpreises beginnt heute in Stockholm die Verkündung der diesjährigen Preisträger.

Wegen der Corona-Pandemie dürfte den Naturwissenschaften diesmal besondere Aufmerksamkeit zukommen: Erst in diesem Jahr konnte die Forschung zur Bekämpfung des Virus bei der Auswahl der Anwärter für die renommierten Auszeichnungen berücksichtigt werden. Am Dienstag und Mittwoch werden die Nobelpreise für Physik und Chemie bekanntgegeben, am Donnerstag für Literatur und am Freitag für den Friedensnobelpreis.

