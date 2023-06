Forschung zu Lithium-Ionen-Batterien

Nobelpreisträger John Goodenough mit 100 gestorben

Der US-amerikanische Physiker und Nobelpreisträger John Goodenough ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Das teilte die University of Texas in Austin mit, an der Goodenough mehr als 30 Jahre lang als Professor tätig war.

26.06.2023