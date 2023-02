Nobelpreisträger Vargas Llosa in Académie française aufgenommen (Emmanuel Dunand / AFP / dpa)

In seiner auf Französisch gehaltenen Rede in Paris hob Vargas Llosa die Rolle der Literatur in der Demokratie hervor und kritisierte das autoritäre Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Außerdem feierte er die französische Literatur, die die ganze Welt von einer besseren Welt habe träumen lassen. An der Aufnahmezeremonie nahm auch Juan Carlos, der ehemalige König von Spanien, teil. Der Literaturnobelpreisträger hatte ihn dazu eingeladen.

Die Académie française zählt zu den ältesten Einrichtungen des geistigen Lebens in Frankreich und wacht über die Vereinheitlichung und Pflege der französischen Sprache. Die Akademie besteht aus 40 auf Lebenszeit berufenen Mitgliedern. Die Aufnahme gilt als Krönung einer Intellektuellenkarriere. Berufen werden Dichter, Schriftsteller, Philosophen, aber auch Schauspieler, Wissenschaftler und Politiker.