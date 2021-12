Heute werden alle Preisträger in ihren Heimatländern geehrt. (Archivbild) (Kay Nietfeld/dpa)

Am Mittag wird der aus Tansania stammende Literatur-Nobelpreisträger Abdulrazak Gurnah in seinem Wohnort London geehrt. Am Abend folgt eine Zeremonie für den Physik-Nobelpreisträger Giorigio Parisi in Rom. Die drei US-Amerikaner Syukuro Manabe, David MacMillan und Joshua Angrist erhalten die Preise für Physik, Chemie und Wirtschaft in Washington. Die traditionelle Nobelpreis-Verleihung in Stockholm fällt wegen der Corona-Pandemie das zweite Jahr in Folge aus.

