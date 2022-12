Skandinavien

Die Nobelpreis-Medaille (Kay Nietfeld/dpa)

Bei einer Zeremonie im Rathaus der norwegischen Hauptstadt werden zunächst Menschenrechtler aus der Ukraine, Russland und Belarus mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Alle weiteren Preisträger werden dann am Nachmittag in Stockholm ausgezeichnet. Bei der dortigen Preiszeremonie werden auch zahlreiche Ausgezeichnete der beiden Vorjahre dabei sein, die wegen der Corona-Pandemie 2020 und 2021 nicht in die schwedische Hauptstadt kommen konnten.

