Die Literatur-Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch hat Belarus verlassen und ist auf dem Weg nach Deutschland.

Laut Reuters und AFP will sich die Schriftstellerin einer medizinischen Behandlung unterziehen und später in Schweden eine Buchmesse besuchen. Danach wolle sie nach Belarus zurückkehren. Eine Assistentin der Autorin bekräftigte, es handle sich nicht um eine Emigration. Die Rückkehr sei aber abhängig von der Lage in Belarus.



In dem Land kommt es seit Wochen zu Massenprotesten gegen Präsident Lukaschenko. Mehrere prominente Regierungskritikerinnen befinden sich mittlerweile im Exil, so etwa Oppositionsführerin Tichanowskaja.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.