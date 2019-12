Die Literaturnobelpreisträger Olga Tokarczuk und Peter Handke haben in Stockholm ihre Nobelvorlesungen gehalten.

Handke, dessen Auswahl als Preisträger für das dieses Jahr eine Debatte verursacht hatte, richtete sein Hauptaugenmerk auf sein Drama "Über die Dörfer". Darin sagt die Figur Nova den Satz: Der "ewige Friede ist möglich". Die Kontroverse um den Jugoslawien-Konflikt blieb unerwähnt.



Handke hatte sich in dem Konflikt mit Serbien solidarisiert und nach Ansicht von Kritikern die von Serben begangenen Kriegsverbrechen bagatellisiert oder geleugnet. Auf einer Pressekonferenz am Freitag hatte er gereizt auf Fragen zu seiner Haltung reagiert.



Olga Tokarczuk erklärte in ihrem Vortrag, die Kategorie der Fake News werfe neue Fragen darüber auf, was Fiktion sei. Die Fiktion habe das Vertrauen der Leser verloren, weil das Lügen "zu einer gefährlichen Massenvernichtungswaffe" geworden sei.