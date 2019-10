In dieser Woche gibt die Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt, wer die Preise in den verschiedenen Kategorien bekommt. Wer hat sie gestiftet und wie steht es um ihr Renommée? Wir liefern Hintergründe.

Geschichte des Nobelpreises

Die Nobelpreise wurden von dem schwedischen Chemiker und Industriellen Alfred Nobel (1833 bis 1896) gestiftet. Damit sollten Persönlichkeiten geehrt werden, "die der Menschheit im vergangenen Jahr den größten Nutzen erwiesen haben". So steht es in Nobels Testament. Mit der Stiftung wollte er einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte. Der Dynamit-Erfinder haderte damit, dass viele seiner Entdeckungen für den Krieg genutzt wurden.



Das Stiftungsgeld sollte zu fünf gleichen Teilen auf die Gebiete Physik, Chemie, Medizin, Literatur und für Friedensbemühungen verteilt werden. Das Preisgeld beträgt heute pro Kategorie neun Millionen Kronen - derzeit rund 832.000 Euro.



Seit 1968 gibt es außerdem den Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften, den die Schwedische Reichsbank zu ihrem 300-jährigen Bestehen gestiftet hat. Er wird gemeinsam mit den Nobelpreisen vergeben, ist gleich hoch dotiert und unterliegt ähnlichen Vergabekriterien. Deshalb wird er oft als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet.



Verliehen werden die Preise jedes Jahr am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo übergeben, alle anderen Preise in Stockholm.

Kriterien für die Vergabe

Noch heute folgen die Vergabekomitees in Stockholm und Oslo den Wünschen Nobels. Sie ehren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den Kategorien Medizin, Physik und Chemie für ihre bahnbrechenden Entdeckungen. Schriftsteller werden für besondere Werke mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Allerdings werden hier meistens Lebenswerke bedacht und seltener Leistungen aus dem jeweils vergangenen Jahr.



Anders ist es beim Friedensnobelpreis, der in der Regel immer noch auf aktuelle politische oder gesellschaftliche Ereignisse eingeht. Das führt auch zu Kritik, weil die Gefahr besteht, dass die ausgezeichneten Persönlichkeiten dem mit dem Preis verbundenen Anspruch später nicht mehr gerecht werden.



Bis heute umstritten ist zum Beispiel die Vergabe an Jassir Arafat, Schimon Peres und Jitzchak Rabin im Jahr 1994. Sie hatten kurz vorher das Oslo-Abkommen unterzeichnet, in dem sich Israel und Palästinenser erstmals gegenseitig offiziell anerkannten. Dem Friedensprozess im Nahen Osten hat es nicht gedient.

Kritik am Nobelpreis

Für die einen ist der Nobelpreis die Krönung ihrer wissenschaftlichen Arbeit, für andere ist es nur ein großer Medienrummel und eine "mächtige Status-quo-Erhaltungsmaschine", wie die Wochenzeitung "Die Zeit" schrieb. Augenfällig sei die Vergabe der Preise an US-Forscher nach den Kriterien: "männlich, angelsächsisch, Elite-Uni". Außerdem gebe es zu wenig Anerkennung für die Kollektivleistung Spitzenforschung.



Dennoch: "Die Nobelpreise spielen eine unverzichtbare Rolle im wissenschaftlichen Kalender", sagte der Präsident der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle an der Saale, Hacker. Eine wissenschaftliche Welt ohne Nobelpreisträger wäre nach Meinung des Mikrobiologen nicht denkbar.



Angekratzt wurde im vergangenen Jahr das Ansehen des Literaturnobelpreises, deren Träger bzw. Trägerinnen von der Schwedischen Akademie ausgewählt werden. Im Zusammenhang mit Missbrauchs- und Korruptionsvorwürfen gegen einige Akademie-Mitglieder kam es zum Bruch in dem Gremium und die Verleihung 2018 wurde abgesagt. In diesem Jahr sollen deshalb zwei Preisträger gekürt werden.

Zahlen um den Nobelpreis

Seit 1901 haben 904 Auserwählte und 24 Organisationen den Nobelpreis in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaftswissenschaften erhalten.



52 Mal wurden bislang Frauen mit Nobelpreisen geehrt, darunter zweimal Marie Curie. Studien legen nahe, dass Frauen bisher deshalb unterrepräsentiert sind, weil ihre Leistungen nicht richtig eingeschätzt werden und sie geringere Aufstiegschancen haben.



49 Mal gab es keinen Nobelpreis - vor allem in Kriegs- und Krisenjahren. Am häufigsten wurde der Friedenpreis ausgesetzt.