Wann die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine fortgesetzt werden, ist zur Stunde offen. (AFP/Sergei KHOLODILIN / BELTA)

Der ukrainische Präsidentenberater Arestowytsch sagte, es sei im Moment nicht klar, ob Gespräche zustandekämen. Die Absprachen über Datum und Ort dauerten an. Grundsätzlich sei es möglich, dass es noch heute zu einem Treffen komme. Der Kreml in Moskau teilte mit, die russische Seite stehe für Verhandlungen noch am Abend bereit.

Eine erste Runde der Gespräche am Montag hatte keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine sofortige Waffenruhe und den Abzug der russischen Truppen. Der russische Präsident Putin verlangt von der Ukraine eine Entmilitarisierung und die Anerkennung sowohl der sogenannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk als auch der russischen Souveränität über die Halbinsel Krim. Russland hatte die Krim 2014 annektiert.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.