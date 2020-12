Vor 30 Jahren wurde der Angolaner Amadeu Antonio Kiowa in Eberswalde von Neonazis ins Koma geprügelt, er starb wenige Tage später. Zum heutigen Jahrestag rufen zahlreiche Politiker und gesellschaftliche Initiativen gemeinsam mit der Stadt Eberswalde zum Gedenken auf - und setzen ein Zeichen gegen Rassismus.

"Diese Schandtat enthemmter Skinheads erfüllt noch heute unzählige Menschen, nicht nur in Eberswalde und ganz Brandenburg, mit Scham und Entsetzen", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Es dürfe keine Toleranz geben bei rassistischen Sprüchen, bei Stigmatisierung oder Herabsetzung anders Aussehender, beim Schüren von Menschenfeindlichkeit und Säen von Gewalt. "Denn oftmals folgen Worten brutale Taten", betonte der SPD-Politiker.



Die Brandenburger Landesintegrationsbeauftragte Lemmermeier erklärte, das Gedenken an Amadeu sei allen eine Verpflichtung, weiter gegen Rassismus und Gewalt zu kämpfen. Es müsse alles getan werden, um zu verhindern, dass in Brandenburg noch einmal so etwas geschehe.



"Dass sowas passiert, ist heute auf jeden Fall noch denkbar", sagte die Vorsitzende der Amadeu Antonio Stiftung, Anetta Kahane. Die Stiftung setzt sich seit 1998 im Namen des Getöteten gegen Rassismus und Antisemitismus ein. Die Initiative "Light Me Amadeu" lädt zum 30. Todestag von Kiowa ein, Blumen und Botschaften an seinem Gedenkstein in Eberswalde niederzulegen.

Eines der ersten Todesopfer rassistisch motivierter Gewald in der BRD

Vor 30 Jahren wurde der Vertragsarbeiter Amadeu Antonio Kiowa eines der ersten Opfer rassistisch motivierter Gewalt im wiedervereinigten Deutschland. 15 Neonazis überfielen den 28-Jährigen in der Nacht vom 24. auf den 25. November 1990. Selbst als er schon am Boden lag, traten sie weiter auf den Angolaner ein, ein Angreifer sprang dem jungen Mann mit beiden Füßen auf den Kopf. Wenige Tage später starb Kiowa in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.



Auch die Arbeit der Polizei und Justiz sorgte für Entrüstung in der Bevölkerung. Wie sich später herausstellte, wusste die Polizei von der Versammlung der Neonazis, die in der Nacht gezielt Jagd auf Schwarze machen wollten. Drei Polizeibeamte befanden sich in unmittelbarer Nähe, als die Angreifer auf Kiowa losgingen, schritten jedoch nicht ein. Angeblich aus Angst vor den Neonazis, wie sie später vor Gericht aussagten. Es gab keine disziplinarischen Maßnahmen. Die Täter wurden wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge, nicht aber - wie viele forderten - wegen Mordes verurteilt. Sie mussten maximal vierjährige Bewährungs- und Haftstrafen antreten.

