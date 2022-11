Tarifstreit

Eine Flagge mit dem Logo der IG Metall (ZB)

Das teilten beide Seiten mit. Verhandelt wurde unter anderem in Böblingen für den Bezirk Baden-Württemberg. Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hatte eine Einmalzahlung von 3.000 Euro und eine unbezifferte Erhöhung der Gehaltstabellen bei einer Laufzeit von 30 Monaten angeboten.

Seit dem Ende der Friedenspflicht haben sich nach Angaben der Gewerkschaft mehr als 96.000 Beschäftigte allein in Baden-Württemberg an Warnstreiks beteiligt. Am 17. November soll weiterverhandelt werden. In der Regel wird im Laufe der Gespräche ein Pilotbezirk vereinbart, dessen Abschluss die übrigen Regionen übernehmen. Die Verhandlungsführer im Südwesten wollen dort den Grundstein zu einer bundesweiten Einigung legen.

