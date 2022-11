Die Auszählung der Stimmen dauert vielerorts noch an. (AFP / JASON CONNOLLY)

Republikaner und Demokraten liegen annähernd gleichauf. Entscheidend sind unter anderem die Ergebnisse in den Bundesstaaten Arizona, Nevada und Georgia. In Arizona und Nevada könnte sich die Auszählung von Briefwahlstimmen noch über Tage hinziehen. In Georgia findet voraussichtlich am 6. Dezember eine Stichwahl statt. Dort hat nach derzeitigem Stand keiner der drei Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht. Im Bundesstaat Wisconsin wurde der republikanische Senator Johnson wiedergewählt.

Im Repräsentantenhaus deutet sich an, dass die Demokraten ihre Mehrheit einbüßen werden. Hier könnte es zu einem knappen Vorsprung für die Republikaner kommen. Bei den Wahlen zur Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Biden wurde über alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat abgestimmt. Außerdem standen Gouverneursposten und andere Ämter in den Bundesstaaten zur Wahl.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.