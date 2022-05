Das belagerte Stahlwerk in Mariupol (dpa-news / Planet Labs Pb)

Das sagte die für die Gespräche zuständige ukrainische Vize-Regierungschefin Wereschtschuk. Im Krieg gebe es keine Wunder, in diesem Fall helfe nur ein nüchternes und pragmatisches Herangehen.

Wereschtschuk bemüht sich seit Tagen mit Hilfe der UNO und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz um eine Einigung mit der russischen Seite. In die Verhandlungen hat sich inzwischen auch die Türkei eingeschaltet. Das russische Militär lehnt bisher jedes Zugeständnis ab und fordert die Kapitulation der in Azovstal verschanzten Ukrainer. Nach ungenauen Schätzungen halten sich in dem weitläufigen Werk noch rund 1.000 ukrainische Soldaten auf, viele von ihnen verwundet. Ein Großteil von ihnen gehört dem Regiment "Asow" an, das von der russischen Regierung als nationalistisch und rechtsextremistisch eingestuft wird.

