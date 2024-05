Pflegenotstand

DBfK-Präsidentin Bienstein: Zahl der Pflegebedürftigen keine Überraschung

Immer mehr Menschen werden pflegebedürftig. Das liegt nicht allein am demografischen Wandel, sondern auch an der fehlenden Prävention in Deutschland, sagt Christel Bienstein vom Deutschen Berufsverband für Pflegekräfte. Eine Sozialreform sei notwendig.