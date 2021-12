Weniger Migranten auf Ägäis-Inseln (Anthi PAZIANOU / AFP)

Die Flüchtlingsbehörde in Athen gibt sie derzeit mit rund 3.500 an. Die Menschen sind demnach in Lagern auf Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos untergebracht. Im Dezember 2020 waren es noch rund 17.000 Migranten, mehr als 7.000 davon auf Lesbos. Die Regierung hat seither die meisten von ihnen aufs Festland geholt. Flüchtlings- und Hilfsorganisationen kritisieren unter anderem, die Menschen würden in Griechenland wie Gefangene behandelt.

