Nordrhein-Westfalen

Archivbild: Das Kölner Ordnungsamt kontrolliert am Rheinboulevard die Maskenpflicht. (imago images / Future Images / C. Hardt)

Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den größten Städten des Landes. Die meisten Fälle betreffen demnach Verstöße gegen die Maskenpflicht oder Kontaktverbote. Allein in Köln stehen noch mehrere tausend Fälle zur Bearbeitung an. Dort sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung, die Zahl der bislang noch nicht verschickten Bescheide liege schätzungsweise im mittleren vierstelligen Bereich. In Dortmund laufen noch knapp 1.500 Ordnungsverfahren, in Essen rund 700 und in Aachen 640.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.