Drohenbilder zeigen das Ausmaß der Zerstörung nach den Tornados in den USA. (dpa/AP/Ryan C. Hermens/Lexington Herald-Leader)

Beshear, kündigte die Einrichtung eines Tornado-Hilfsfonds für den westlichen Teil des Staats an und rief zu Blutspenden auf. Allein in Kentucky wurden nach Behördenangaben mehr als 70 Menschen getötet. In den ebenfalls betroffenen Bundesstaaten Illinois, Arkansas und Tennessee kamen ebenfalls Menschen durch die Tornados ums Leben. Zahlreiche Personen werden noch vermisst. Viele Bewohner haben ihre Häuser und Wohnungen verloren. Aus Tennessee wurde gemeldet, dass zehntausende Menschen ohne Strom sind.

Biden sagt Hilfe zu

Präsident Biden sprach von einer unvorstellbaren Tragödie. Er sagte den betroffenen Landstrichen Hilfe zu. Katastrophenschutzgruppen und Hilfsorganisationen organisierten Hilfen für die Tornado-Opfer. Das Amerikanische Rote Kreuz sammelte etwa Spenden über seine Homepage, per SMS-Versand und über eine Telefonnummer ein. Die Heilsarmee richtete einen Katastrophenhilfsfonds für Tornado-Opfer ein und plante den Einsatz mobiler Küchen, die jeweils 500 bis 1.500 Mahlzeiten täglich für Überlebende und Helfer in den betroffenen Gebieten bereitstellen können.

Die Tornados waren in der Nacht von Freitag auf Samstag durch den Südosten und das Zentrum der USA gezogen. Laut AFP zählen sie zu den schlimmsten in der Geschichte des Landes.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.