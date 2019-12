Der Vatikan plant die Gründung weiterer Sportverbände, um perspektivisch an Olympischen Spielen teilnehmen zu können.

Wie die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" berichtete, sollen ein Taekwondo- und ein Judo-Verband gegründet werden. Die Leichtathleten sind bereits seit Januar 2019 im Verband "Athletica Vaticana" organisiert. Insgesamt fünf Sportverbände braucht der Vatikan, um die Chance zu haben, vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) aufgenommen zu werden.



Erst dann kann ein Nationales Olympisches Komitee (NOK) gegründet werden, das wiederum die Voraussetzung für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen ist. Auch ein Skiverband könnte bald entstehen. Schon länger besteht ein Abkommen mit dem Nationalen Olympischen Komitee Italiens, CONI, das die Grundlage für die Gründung neuer Sportverbände und die Teilnahme an Wettkämpfen bildet. Der Vatikan organisiert jährlich die Fußball-Meisterschaft Clericus Cup, an der sich Mannschaften mit Priestern und Seminaristen beteiligen. Papst Franziskus ist selbst großer Fußballfan.