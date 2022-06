Im Bundestag in Berlin stellte sich Ferda Ataman den Fragen mehrere Fraktionen. (dpa)

Eine Fraktionssprecherin sagte der Nachrichtenagentur dpa, es sei ein offener und konstruktiver Austausch gewesen, der in die Entscheidungsfindung einfließen werde. Auch bei Union und AfD hatten sich viele ablehnend zu der Personalie geäußert. Die Initiative Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung kritisierte in einem offenen Brief, Ataman habe sich auch häufig diskriminierend gegenüber Migranten geäußert, die ihre politischen Meinungen nicht teilten. Die migrationspolitische Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion, Akbulut, meinte dagegen, es sei gut, dass Ataman bestehende Missstände direkt anspreche, auch wenn sie damit in konservativen Kreisen anecke.

Ihr wird vorgeworfen, sich abwertend über Menschen ohne Migrationshintergrund geäußert zu haben. Zuletzt löschte sie zahlreiche Äußerungen auf Twitter, die sie möglicherweise angreifbar gemacht hätten. Ataman soll die seit mehr als vier Jahren vakante Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes übernehmen. Sie muss vom Bundestag gewähnt werden. Der Termin für die Abstimmung ist noch offen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.