Auszeichnung

"Spiel des Jahres": Logos der Auszeichnungen (dpa / Georg Wendt)

Der Verein "Spiel des Jahres" nominierte die Brettspiele "Cascadia" (Autor: Randy Flynn/Verlage: AEG, Flatout Games und Kosmos), "Scout" (Kei Kajino/Oink Games) und "Top Ten" (Aurélien Picolet/Cocktail Games und Asmodee).

Über 400 Neuerscheinungen

Beim Plättchenlegespiel "Cascadia" muss ein Biotop mit Tieren und Landschaften zusammengestellt werden. Im kleinen Kartenspiel "Scout" geht es ums Abwerben von Zirkus-Artisten und für das Partyspiel "Top Ten" ist Kreativität auf einer Skala von eins bis zehn gefragt. Der Verein wählte die drei Nominierten nach eigenen Angaben aus über 400 Neuerscheinungen aus.

In der Kategorie "Kennerspiel des Jahres" sind die Brettspiele "Cryptid" (Hal Duncan und Ruth Veevers/Osprey Games und Skellig Games), "Dune Imperium" (Paul Dennen/Dire Wolf und Asmodee) sowie "Living Forest" (Aske Christiansen/Ludonaute und Pegasus Spiele) nominiert. Die Sieger der beiden Kategorien werden am 16. Juli in Berlin bekannt gegeben.

Schon am 20. Juni wird in Hamburg das "Kinderspiel des Jahres" gekürt. In dieser Kategorie wurden "Auch schon clever" (Wolfgang Warsch/Schmidt Spiele), "Mit Quacks und Co. nach Quedlinburg" (Wolfgang Warsch/Schmidt Spiele) und "Zauberberg" (Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber/Amigo) als mögliche Siegerkandidaten vorausgewählt.