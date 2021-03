Friedrich Merz steht möglicherweise vor einer Rückkehr in den Bundestag – die CDU-Stadtverbände Arnsberg und Sundern nominierten den 65-Jährigen einstimmig zur Kandidatur für ein Bundestagsmandat im Wahlkreis Hochsauerlandkreis. Merz selbst erklärte dazu, dass er von verschiedenen Seiten angesprochen worden sei. Er bestätigte auch die Nominierung, wollte sich aber noch nicht offiziell dazu äußern. Dies soll erst nach einer Gremiumssitzung des CDU-Kreisverbandes Hochsauerland geschehen, in der es um das Verfahren zur Bundestagskandidatur gehen soll.

Sichere CDU-Bank

Den Bundestagswahlkreis Hochsauerlandkreis, den es seit 1980 gibt, gewann bislang immer ein CDU-Politiker – bis auf 2017 auch immer mit mehr als der Hälfte der Erststimmen. Der Wahlkreis gilt also als sichere CDU-Bank. Es ist der alte Wahlkreis von Merz, über den er vier Mal in den Bundestag einzog, bevor er 2009 der Politik den Rücken kehrte. Nachfolger von Merz wurde der bis heute amtierende Abgeordnete Patrick Sensburg. Der Verwaltungsexperte und Präsident des Bundeswehr-Reservistenverbandes hat den Wahlkreis mittlerweile dreimal gewonnen hat.

Viel Konfliktpotential

Sollte Merz die Nomminierung annehmen, käme es wohl zu einer Kampfabstimmung, denn Sensburg will an seiner im Januar erklärten Kandidatur festhalten. In der zweiten Aprilhälfte soll es daher eine Delegiertenversammlung der CDU im Hochsauerland-Wahlkreis geben, in dem noch ein dritter Kandidat Ambitionen hat.

Schon vor Merz hatte dort Bernd Schulte seinen Hut in den Ring geworfen und ist bereits nominiert. Der promovierte Jurist ist erst 35 Jahre alt, war aber bereits Kämmerer der Stadt Hermer und leitet aktuell das Büro von NRW-Staatskanzleichef Nathanael Liminski. Letzterer gilt als wichtigster Mann von Ministerpräsident und CDU-Parteichef Armin Laschet. Eine spannende Konstellation, zumal der Zuspruch für Merz auch bundesweit wieder aufflammt.

Mögliche Kandidatur wirft Fragen auf

Sollte Merz wirklich antreten, würde er wahrscheinlich gewinnen - sowohl eine mögliche Kampfabstimmung als auch das Mandat. Allerdings würde seine Kandidatur Fragen aufwerfen, denn Merz ist offenbar auch der Nachbarwahlkreis angeboten worden. Dort gibt es einen Generationenwechsel. Merz hat eine Kandidatur dort jedoch abgelehnt.

Möglicherweise geht es Merz aber vor allem darum, eine Bühne zu bekommen - etwa um den Druck zu erhöhen, ein Ministeramt in Berlin zu bekommen. Eine Position im CDU-Parteipräsidium hatte er nach seiner Niederlage in der Abstimmung um den Parteivorsitz gegen Armin Laschet im Januar nicht angenommen. Nun versucht Merz eventuell auf einem Umweg auf die ganz große politische Bühne zurückzukehren.

Allerdings gibt es schon viele Parteikollegen mit Ambitionen aus Nordrhein-Westfalen: Jens Spahn, Ralph Brinkhaus, Paul Ziemiak, auch Carsten Linnemann. Merz' Kandidatur und seine mögliche Rückkehr in den Bundestag, könnten dort einiges durcheinander bringen.