Ab heute steht die neue Notruf-App "nora" zur Verfügung.

Sie richtet sich vor allem an Menschen mit einer Hör- oder Sprachbehinderung. Wie das nordrhein-westfälische Innenministerium in Düsseldorf mitteilte, übermittelt das auf einem Smartphone installierte Programm bei einem Notruf den Standort des Nutzers an die Leitstelle. Bislang seien Menschen mit einer Hörbehinderung auf Gebärdendolmetscher, Freunde oder das Fax angewiesen, um Feuerwehr, Rettungsdienste oder Polizei zu rufen, so das Ministerium.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.