Wegen Überlastung der Server ist der Abruf der bundesweiten Notruf-App "nora" bis auf Weiteres ausgesetzt worden.

Nach einem zeitweiligen Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 habe es einen Ansturm auf die App gegeben, teilte das nordrhein-westfälische Innenministerium in Düsseldorf mit. Die Server seien an die Auslastungsgrenze geraten, heißt es.



Die neue Notruf-App "nora" richtet sich vor allem an Menschen mit einer Hör- oder Sprachbehinderung. Das auf einem Smartphone installierte Programm kann bei einem Notruf den Standort des Nutzers an die Leitstelle übermitteln. Bislang seien Menschen mit einer Hörbehinderung auf Gebärdendolmetscher, Freunde oder das Fax angewiesen, um Feuerwehr, Rettungsdienste oder Polizei zu rufen, so das Ministerium.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.