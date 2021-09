Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, sieht die USA unter Präsident Biden nach wie vor als verlässlichen Partner. Dies sollten die Europäer nutzen und sich einbringen, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

Röttgen betonte, in Washington drehe sich nicht mehr alles um Europa, sondern verstärkt um den Asien-Pazifik-Raum. Hier fange Biden an, ausgeprägte Bündnispolitik zu betreiben. Damit solle verhindert werden, dass China seine Dominanz ausbaue. Die Europäer würden allerdings einen schweren Fehler machen, darauf beleidigt zu reagieren.



Mit Blick auf das geplatzte U-Boot-Geschäft mit Frankreich sagte Röttgen, die USA und Australien hätten nicht gut kommuniziert. Hier sei großer diplomatischer Schaden entstanden. Wichtig sei, mehr miteinander zu sprechen und nicht weniger.



Biden hatte gestern in der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung erklärt, sein Land wolle keinen Kalten Krieg mit China. Er hatte sich klar zum Multilateralismus bekannt und betont, Washington wolle gemeinsam mit Partnern weiter eine Führungsrolle in der internationalen Politik einnehmen.

