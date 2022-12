Nach Öl-Leck

Ausgelaufenes Öl im Nord-Ostsee-Kanal (Jonas Walzberg / dpa / Jonas Walzberg)

Nach vorsichtiger Einschätzung werde der Kanal nicht vor morgen Nachmittag freigegeben, sagte der Leiter des Havariekommandos, Renner, in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein. Drei Ölbekämpfungsschiffe waren auch in der Nacht im Einsatz.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Goldschmidt sagte, man dürfe den Kanal nicht zu früh freigeben. Es gehe um den Schutz der Meere.

Das Öl war aus einem Leck in einer Pipeline im Hafen von Brunsbüttel ausgelaufen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.