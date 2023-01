Zwei Schadstoffbekämpfungsschiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal bei Brunsbüttel (Jonas Walzberg/dpa)

Das bestätigte das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Der Kanal war am 21. Dezember gesperrt worden, nachdem wegen eines Lecks in einer Pipeline große Mengen Rohöl ausgelaufen waren. Die Reinigungsarbeiten sind mittlerweile so gut wie abgeschlossen.

Der Kanal zwischen Kiel und Brunsbüttel gilt als weltweit meistbefahrene künstliche Seewasserstraße.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.