Nach Havarie

Ausgelaufenes Öl im Nord-Ostsee-Kanal (Jonas Walzberg / dpa / Jonas Walzberg)

Die Ölbekämpfungsmaßnahmen an der künstlichen Wasserstraße in Schleswig-Holstein würden fortgesetzt, teilte das Havariekommando mit. Die Behörden gehen davon aus, dass der Nord-Ostsee-Kanal frühestens am kommenden Mittwoch wieder freigegeben werden kann. Rund 150 Spezialkräfte seien am Ufer und auf dem Wasser im Einsatz. Die Tore der Schleusen in Brunsbüttel seien nicht hermetisch dicht, deshalb bestehe die Gefahr, dass Öl vom Nord-Ostsee-Kanal in die Elbe gelange.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.