Bundeswirtschaftsminister Altmaier sieht Fortschritte in wirtschaftspolitischen Streitfragen zwischen den USA und Deutschland.

Altmaier sagte in Washington nach einem Gespräch mit US-Energieministerin Granholm, in der Frage der Gaspipeline Nord Stream 2 wolle man mit aller Kraft an einer guten Lösung arbeiten. Der CDU-Politiker betonte vor allem den Schutz der Ukraine. Deren Interessen etwa im Hinblick auf eine Modernisierung des Landes müssten stärker berücksichtigt werden. Zum Streit um US-Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte aus der EU sagte Altmaier nach einem Gespräch mit der US-Handelsbeauftragten Tai, er glaube, dass bis zum Jahresende eine Lösung gefunden werden könne.



Altmaier war der erste Bundesminister, der nach dem Antritt der Regierung von US-Präsident Biden nach Washington gekommen war. Seine Reise sollte auch das Treffen von Kanzlerin Merkel mit Biden im Juli vorbereiten.

