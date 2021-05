Im Streit um den Bau der Ostsee-Pipeline "Nord Stream 2" verzichtet die US-Regierung laut Medienberichten vorerst auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft und deren deutschen Geschäftsführer Warnig.

Die US-Website "Axios" und der Nachrichtensender CNN berichteten übereinstimmend, Präsident Biden wolle damit eine Belastung der Beziehungen zu Deutschland vermeiden. Es sollen demnach aber neue Sanktionen gegen russische Schiffe verhängt werden, die am Bau der Pipeline beteiligt sind.



Die US-Regierung ist strikt gegen die 1.200 Kilometer lange Gasleitung, die fast fertiggestellt ist. Biden argumentiert wie sein Vorgänger Trump unter anderem, dass sich Deutschland damit in eine wachsende Abhängigkeit von Russland begebe. Auch innerhalb der EU ist das Projekt umstritten. Die Bundesregierung hält dennoch an Nord Stream 2 fest. An dem Projekt sind neben dem russischen Gazprom-Konzern auch die deutschen Unternehmen Uniper und Wintershall sowie weitere aus Frankreich, Großbritannien und Österreich beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.