Die Bundesregierung hält auch nach neuer Kritik am Pipeline-Projekt Nord Stream 2 fest.

Die grundsätzliche Haltung habe sich nicht geändert, sagte eine Regierungssprecherin in Berlin. Zuvor hatte der französische Europa-Staatssekretär Beaune mit Blick auf das Vorgehen der russischen Behörden gegen die Opposition zu einem Stopp des Vorhabens aufgerufen. Er schloss sich damit einer Forderung des Europäischen Parlaments an. Die USA und mehrere europäische Staaten, darunter Polen, äußern bereits seit Längerem Kritik an Nord Stream 2. Sie warnen unter anderem vor einer zu großen Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas.



Wegen US-Sanktionen waren die Verlegearbeiten an der weitgehend fertiggestellten Pipeline fast ein Jahr lang ausgesetzt worden. Ende Januar wurden sie wieder aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.