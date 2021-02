Auch nach dem Urteil gegen den russischen Oppositionspolitiker Nawalny hält die Bundesregierung am Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 fest.

Regierungssprecher Seibert sagte, die Haltung der Bundesregierung habe sich nicht verändert. Diese sieht in der fast fertiggestellten Gasleitung zwischen Russland und Deutschland ein wirtschaftliches Projekt, bei dem sie nicht intervenieren will. Mehrere EU-Staaten hatten zuletzt einen Baustopp gefordert. Seibert kündigte Gespräche innerhalb der EU zu den Vorgängen in Russland an. Weitere Sanktionen seien nicht ausgeschlossen, sagte er. Mit Blick auf das Vorgehen der Sicherheitskräfte bei den Demonstrationen für die Freilassung Nawalnys sprach Seibert von Polizeigewalt. Ein Kremlsprecher hatte das teilweise brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte verteidigt und die Demonstrationen eine "Provokation" genannt. Nach Zählungen der Nichtregierungsorganisation OVD-Info waren gestern rund 1.400 Personen festgenommen und viele verletzt worden, unter anderem durch Schlagstöcke der Polizei.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.