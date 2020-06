Die Bundesregierung warnt die USA vor Sanktionen im Zusammenhang mit der deutsch-russisischen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" berichtet, werden die möglichen Strafmaßnahmen im Auswärtigen Amt als ein schwerer Eingriff in die europäische Energiesicherheit und Souveränität gewertet. Der Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss, Kiesewetter, warf den USA Doppelmoral vor. Er verwies darauf, dass Washington selbst Öl aus Russland importiere.



Nord Stream 2 soll Gas von Russland nach Deutschland transportieren. In den USA fordern einige Demokraten und Republikaner, die bestehenden Sanktionen per Gesetzentwurf auszuweiten. Diese sollen dann nicht nur die Betreiber von Verlegeschiffen für Gasröhren gelten, sondern auch für Zulieferer und Behörden der beteiligten Staaten.